Марат Башаров вступился за Дрожжину и Цивина

Актёр и ведущий "Битвы экстрасенсов" не поверил словам экс-супруги Екатерины Архаровой по поводу того, что актриса и юрист, которых обвиняют в мошенничестве в отношении вдовы Алексея Баталова, отговаривали родителей выдавать Екатерину за него замуж.

По словам Архаровой, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин подыскали для неё другую блестящую партию — Гошу Куценко.

Марат Башаров скептически отнесся к утверждению экс-супруги.

"С чего она решила, что её хотели выдать замуж за Гошу Куценко? Это вообще какой-то бред", — объяснил актёр в интервью порталу Тeleprogramma. pro.

Актёр также высказал своё мнение по поводу Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.