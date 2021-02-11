Актёр и ведущий "Битвы экстрасенсов" не поверил словам экс-супруги Екатерины Архаровой по поводу того, что актриса и юрист, которых обвиняют в мошенничестве в отношении вдовы Алексея Баталова, отговаривали родителей выдавать Екатерину за него замуж.
По словам Архаровой, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин подыскали для неё другую блестящую партию — Гошу Куценко.
Марат Башаров скептически отнесся к утверждению экс-супруги.
"С чего она решила, что её хотели выдать замуж за Гошу Куценко? Это вообще какой-то бред", — объяснил актёр в интервью порталу Тeleprogramma. pro.
Актёр также высказал своё мнение по поводу Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.
"Они присутствовали на нашей свадьбе, были счастливы. Никаких гадостей я от этой пары не видел. И та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг них, — чудовищна. На них все наговаривают", — выразил свою уверенность Башаров.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.