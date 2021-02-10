Два этажа и панорамные окна: Барановская с детьми переехала в новый дом

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина приобрела элитную недвижимость в Подмосковье.

Ведущая "Модного приговора" перебралась с тремя детьми в коттедж в Московской области. Ранее в 2017 году Юлии удалось приобрести квартиру в столице. Теперь ведущую привлекла жизнь за городом.

По информации издания Teleprogramma. pro, новый дом Юлии Барановской довольно шикарный. Двухэтажный особняк хорош тем, что имеет огромные панорамные окна.

Комнаты дома оформлены в теплых серо-бежевых тонах. Коттедж экологичный, так как в доме преобладают натуральные деревянные материалы. Роскоши добавляет белая каменная лестница со стеклянными перилами.

Всё устроено со вкусом. Интерьеры украшают утонченные статуэтки, замысловатые полки и объёмные шкафы.

Из окон дома открывается удивительный по красоте пейзаж. Внимание привлекает просторный двор, в котором дети Юлии активно отдыхают и занимаясь спортом.