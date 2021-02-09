Два года назад Пётр Мамонов перенёс инсульт и уже не верил, что будет жить дальше. Когда актёра готовили к операции он думал, что его дни сочтены и готовился к смерти.

"Сижу я дома, что-то сердце побаливает, не спится. Выпил немного, поспал. Оказалось — инфаркт, надо было делать операцию. А у меня много товарищей, которые в мои годы скончались после таких довольно простых вмешательств.

Поэтому я шел на операцию и готовился умирать. Пластинки свои виниловые распределил и стал думать смерти. Конечно, я ужасен, но я полз в сторону Бога, думал, может, он меня возьмет…", — рассказал артист.