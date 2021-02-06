Дочь Началовой осталась без жилья из-за долга матери

Родители певицы вынуждены продать элитную недвижимость из-за материальных претензий возлюбленного дочери.

Квартира, которая осталась певице от отца её единственной дочери Евгения Алдонина, выставлена на продажу.

Александр Фролов, с которой у Юлии Началовой был роман, предъявил свои права на недвижимость, предоставив расписку, в которой исполнительница брала у него в долг 20 миллионов рублей в залог недвижимости.