Родители певицы вынуждены продать элитную недвижимость из-за материальных претензий возлюбленного дочери.
Квартира, которая осталась певице от отца её единственной дочери Евгения Алдонина, выставлена на продажу.
Александр Фролов, с которой у Юлии Началовой был роман, предъявил свои права на недвижимость, предоставив расписку, в которой исполнительница брала у него в долг 20 миллионов рублей в залог недвижимости.
"Юристы Фролова нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он "благородный человек". История очень грязная", — цитирует слова отца покойной певицы Виктора Началова издание "Вечерняя Москва".
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