Танцор Евгений Папунаишвили разводится с женой

Известный хореограф попросил СМИ отнестись к данному известию с деликатностью.

Евгений Папунаишвили признался, что их брак с итальянской танцовщицей Салиме Бижабер распался. Вместе они прожили три с половиной года.

39-летний танцор рассказал о переменах в личной жизни в своём Instagram.

"Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой", — написал Папунаишвили в своём микроблоге.

Участник "Танцев со звездами" отметил, что не желает комментировать свой развод и попросил СМИ не одолевать его просьбами рассказать подробности разрыва с супругой.