Известный хореограф попросил СМИ отнестись к данному известию с деликатностью.
Евгений Папунаишвили признался, что их брак с итальянской танцовщицей Салиме Бижабер распался. Вместе они прожили три с половиной года.
39-летний танцор рассказал о переменах в личной жизни в своём Instagram.
"Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой", — написал Папунаишвили в своём микроблоге.
Участник "Танцев со звездами" отметил, что не желает комментировать свой развод и попросил СМИ не одолевать его просьбами рассказать подробности разрыва с супругой.
"Так действительно бывает. Сохраните уважительное отношение, чтобы дочь росла счастливой и в любви. Вам в личной жизни желаю счастья", — прокомментировали грустную новость подписчики.
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