Мария Максакова пожаловалась, что её не пустили на кладбище

Вернувшаяся в Россию артистка поспешила на могилу бабушки, однако посетить фамильное захоронение ей не удалось.

Мария Максакова упрекнула в бессердечии работников Введенского кладбища, которые остались равнодушны к её мольбам.

Оперная певица объяснила, что не знала расписание работы кладбища, поэтому прибыла на погост за пять минут до его закрытия.

Напрасно женщина просила сотрудников кладбища впустить её, чтобы отдать дань уважения умершей родственнице

"Охранники в категоричной форме сказали мне приходить в другой день. Как я их не просила, они были неумолимы", — объяснила свою досаду Максакова в беседе с изданием "Утро. ru".

Мария Петровна намерена приехать на кладбище в другой день, однако долгим её пребывание в России, по словам певицы, не будет. Далее путь Максаковой лежит в США.