Телестройка возвращается на телевизионный экран.
Реалити-шоу "Дом-2" решили "реанимировать". Многие шоумены не верили в закрытие телепроекта с 16-летней историей. Говорилось о том, что шоу найдёт приют на YouTube-канале. Строились версии и о том, что "Дом-2" преобразуется в TikTok-дом.
Оказалось, что телестройка по-прежнему будет базироваться на ТВ-площадке. Только с ТНТ реалити-шоу переедет на канал СТС Love. Предполагается, что формат программы тоже немного поменяется.
"Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: "ДОМ-2" хотят сделать современнее, интереснее. Также известно, что часть участников из старого состава останется, плюс наберут новичков", — сообщает "СтарХит", ссылаясь на собственный источник.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.