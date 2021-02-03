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Стало известно, на какой канал переезжает "ДОМ-2"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телестройка возвращается на телевизионный экран.

Стало известно, на какой канал переезжает "ДОМ-2"

Реалити-шоу "Дом-2" решили "реанимировать". Многие шоумены не верили в закрытие телепроекта с 16-летней историей. Говорилось о том, что шоу найдёт приют на YouTube-канале. Строились версии и о том, что "Дом-2" преобразуется в TikTok-дом.

Оказалось, что телестройка по-прежнему будет базироваться на ТВ-площадке. Только с ТНТ реалити-шоу переедет на канал СТС Love. Предполагается, что формат программы тоже немного поменяется.

"Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: "ДОМ-2" хотят сделать современнее, интереснее. Также известно, что часть участников из старого состава останется, плюс наберут новичков", — сообщает "СтарХит", ссылаясь на собственный источник.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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