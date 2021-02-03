Стало известно, на какой канал переезжает "ДОМ-2"

Телестройка возвращается на телевизионный экран.

Реалити-шоу "Дом-2" решили "реанимировать". Многие шоумены не верили в закрытие телепроекта с 16-летней историей. Говорилось о том, что шоу найдёт приют на YouTube-канале. Строились версии и о том, что "Дом-2" преобразуется в TikTok-дом.

Оказалось, что телестройка по-прежнему будет базироваться на ТВ-площадке. Только с ТНТ реалити-шоу переедет на канал СТС Love. Предполагается, что формат программы тоже немного поменяется.