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Нонна Гришаева отказывается верить в смерть Василия Ланового

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист СССР ушёл из жизни 28 января в возрасте 87 лет.

Нонна Гришаева отказывается верить в смерть Василия Ланового

Нонна Гришаева потрясена известием о кончине Василия Ланового.

Актёр скончался в одной из столичных клиник. Причиной смерти стали осложнения от COVID‑19. Василия Семёновича госпитализировали в начале января. В последние дни у актёра резко упал уровень кислорода в крови. 87-летнего актёра подключили к аппарату ИВЛ.

Известие о кончине Ланового подтвердили в Театре Вахтангова, где много лет служил выдающийся актёр.

"Василий Семёнович — такой силы духа человек… Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа. Я почему-то думала, что он победит", — объяснила своё потрясение Гришаева.

Нонна Гришаева знает Василия Семёновича лично, потому что ей много раз доводилось работать с народным артистом СССР на одних площадках. Она также часто пересекалась с легендой отечественного театра и кино на фестивале "Алые Паруса".

"В это невозможно поверить… Нет ни сил, ни слов… Мой дорогой, мой любимый, прощайте", — написала Нонна Валентиновна в своём Instagram под совместным снимком с Василием Лановым.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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