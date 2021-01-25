Семья Валентины Легкоступовой до сих пор не может прийти в себя после сообщений о том, что им якобы грозит пять лет тюрьмы. Родственники актрисы якобы надругались над телом умершей певицы, развеяв прах над Чёрным морем.

Об этом сообщила дочь Легкоступовой Анетта Бриль.

"Сказать, что я в шоке от этой истории, это не сказать ничего. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от внезапной кончины нашей мамы. Для бабушки новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом, и она до сих пор не может прийти в себя.

Я не понимаю, насколько можно быть бесчеловечным и жестоким, чтобы сказать, что семья надругалась над телом? Мы исполнили прижизненную волю нашей мамы", — пояснила девушка.