Рудковская объяснила, зачем сыну судебно-психиатрическая экспертиза

Продюсер настроена добиваться реального лишения свободы для тех, кто распространил ложную информацию о её сыне, которого знают на просторах Сети как Гном Гномыча.

Ранее юрист, представляющий интересы Яны Рудковской и Евгения Плющенко, рассказала о том, что Саша Плющенко пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу.

Эта процедура необходима для судебного разбирательства против журналистов StarHit, которые разместили материал о том, что Александр Плющенко якобы страдает синдром Аспергера.

Необходимость экспертизы объяснила Яна Рудковская.