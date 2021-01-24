Продюсер настроена добиваться реального лишения свободы для тех, кто распространил ложную информацию о её сыне, которого знают на просторах Сети как Гном Гномыча.
Ранее юрист, представляющий интересы Яны Рудковской и Евгения Плющенко, рассказала о том, что Саша Плющенко пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу.
Эта процедура необходима для судебного разбирательства против журналистов StarHit, которые разместили материал о том, что Александр Плющенко якобы страдает синдром Аспергера.
Необходимость экспертизы объяснила Яна Рудковская.
"Starhit уже принесли извинения, но мы их не приняли! Мой ребенок теперь постоянно ходит по экспертизам и доказывает, что он здоровый мальчик, чтобы наказать этих людей. Слава богу, появился закон о клевете в интернете. Я хочу, чтобы компания Starhit, которая распространила на многомиллионном сайте лживую информацию, не проверив и не спросив ничего у нас, ответила", — рассказала Рудковская в интервью "Вечерней Москве".
Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.