У певицы, которая заметно набрала в весе, сдали нервы.
Жасмин не было видно на музыкальной премии "Песня года". Поклонники удивились тому, что исполнительница проигнорировала главный песенный конкурс страны.
Звезда всё же появилась на сцене. Жасмин выступила совместно с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой. На фоне коллег по сцене Сара Львовна Манахимова (настоящее имя Жасмин) выглядит крупнее. Певица не потеряла свой шарм и по-прежнему выглядит очаровательно, однако некоторых её фанатов смутили изменения во внешности артистки.
"Платье ужасное! Худей, Жамин! Растолстела!" — прокомментировала фото одна из фанаток исполнительницы.
Жасмин не оставила без внимания замечание подписчицы.
"Куда мне до Вас, эталона дворянской вежливости и красоты Венеры! Стилизуете речь под базарную хамку, конечно же, исключительно для того, чтобы никто, не дай боже, не сглазил ваших изумительных достоинств", — поиронизировала Жасмин.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.