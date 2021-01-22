Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
США планируют испытать над Чёрным морем противокорабельную ракету
"Сигнал им, смотрите — вы бедные": Киев раскритиковали за субсидии
Серохвостов стал шестым в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере
Врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации
Экс-министр раскрыл правду об украинских домах престарелых
Инженер раскрыл тайну геоглифов Наски
Стало известно, сколько Макгрегор и Порье заработают за бой
Ключи от кризиса: почему российский бизнес "тонет" и как это исправить
Врачи назвали шесть симптомов опасного высокого артериального давления

Жасмин осадила подписчицу за хамство

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

У певицы, которая заметно набрала в весе, сдали нервы.

Жасмин осадила подписчицу за хамство

Жасмин не было видно на музыкальной премии "Песня года". Поклонники удивились тому, что исполнительница проигнорировала главный песенный конкурс страны.

Звезда всё же появилась на сцене. Жасмин выступила совместно с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой. На фоне коллег по сцене Сара Львовна Манахимова (настоящее имя Жасмин) выглядит крупнее. Певица не потеряла свой шарм и по-прежнему выглядит очаровательно, однако некоторых её фанатов смутили изменения во внешности артистки.

"Платье ужасное! Худей, Жамин! Растолстела!" — прокомментировала фото одна из фанаток исполнительницы.

Жасмин не оставила без внимания замечание подписчицы.

"Куда мне до Вас, эталона дворянской вежливости и красоты Венеры! Стилизуете речь под базарную хамку, конечно же, исключительно для того, чтобы никто, не дай боже, не сглазил ваших изумительных достоинств", — поиронизировала Жасмин.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
США планируют испытать над Чёрным морем противокорабельную ракету
"Сигнал им, смотрите — вы бедные": Киев раскритиковали за субсидии
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Серохвостов стал шестым в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере
Врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации
Разочарованный Топалов хотел покинуть шоу "Маска", не закончив номер
Экс-министр раскрыл правду об украинских домах престарелых
Инженер раскрыл тайну геоглифов Наски
Жасмин осадила подписчицу за хамство
Стало известно, сколько Макгрегор и Порье заработают за бой
Популярное
Новости Европы
Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев

Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.

Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Мир. Новости мира
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Мир. Новости мира
Прокурор Техаса непоколебим: Байден совершит много незаконного
Новости Украины
Украина не пустила домой самолёт с освобождёнными из плена солдатами
Руслан Веснянко Зеленскому снова угрожают майданом, на сей раз – тарифным Руслан Веснянко Анжела Якубовская Робер Оссейн: "Самое главное, что в России нет хаоса" Анжела Якубовская Любовь Степушова Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться Любовь Степушова
Комментарии
"Павловская" реформа: как СССР был нанесен тяжелейший удар
"Павловская" реформа: как СССР был нанесен тяжелейший удар
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя
За любой кипиш: в Минске протестовали против ареста Навального
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Труха американской демократии превратилась в диктатуру
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Незаконное задержание: как получить компенсацию за моральный ущерб
Итоги дела рязанских скинхедов
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников