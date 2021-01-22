Жасмин осадила подписчицу за хамство

У певицы, которая заметно набрала в весе, сдали нервы.

Жасмин не было видно на музыкальной премии "Песня года". Поклонники удивились тому, что исполнительница проигнорировала главный песенный конкурс страны.

Звезда всё же появилась на сцене. Жасмин выступила совместно с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой. На фоне коллег по сцене Сара Львовна Манахимова (настоящее имя Жасмин) выглядит крупнее. Певица не потеряла свой шарм и по-прежнему выглядит очаровательно, однако некоторых её фанатов смутили изменения во внешности артистки.

"Платье ужасное! Худей, Жамин! Растолстела!" — прокомментировала фото одна из фанаток исполнительницы.

Жасмин не оставила без внимания замечание подписчицы.