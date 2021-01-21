Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения Евро-2020
Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову
В Канаде вырастили новую форму лабораторного мяса
Кокорин принял предложение и завтра перейдёт в "Фиорентину"
Леди Гага повторила наряд Пугачёвой для инаугурации Байдена
Кошачья мята защищает кошек от комаров
Новое вооружение продемонстрировали на параде в Северной Корее
Тедеско про трансфер Кокорина: "Меня это не беспокоит"
Они заплатят: МИД Китая о санкциях против "команды Трампа"

Ольге Бузовой напомнили, что она собиралась рожать в 35 лет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда несколько лет назад наметила для себя критический рубеж для того, чтобы стать матерью.

Ольге Бузовой напомнили, что она собиралась рожать в 35 лет

Около двух лет назад Ольга Бузова стала гостьей передачи "Центральное телевидение" на НТВ. Поп-дива в беседе с Вадимом Такменёвым объяснила, что готова взять ребёнка из детского дома.

"Если я в 35 не рожу от любимого мужчины, то, я думаю, что возьму ребёнка: удочерю или усыновлю. Потому, что я сделаю и себе то, о чём я мечтаю, потому что я очень хочу детей, безусловно, и подарю жизнь человеку", — сказала Ольга.

20 января Ольге стукнуло 35. Поклонники звезды вспомнили её обещание и объяснили, что у Ольги остаётся год, чтобы реализовать задуманное.

Все предпосылки для деторождения у Бузовой есть. На Мальдивах она вышла замуж за блогера Давида Манукяна, поэтому пункт из обещания, который касался наличия любимого мужчины, у неё присутствует.

Фанаты Бузовой желают Ольге испытать счастье материнства.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Галкин похвастался антикварной люстрой, которую приобрёл за бесценок
УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения Евро-2020
Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову
В Канаде вырастили новую форму лабораторного мяса
Кокорин принял предложение и завтра перейдёт в "Фиорентину"
Леди Гага повторила наряд Пугачёвой для инаугурации Байдена
Кошачья мята защищает кошек от комаров
Новое вооружение продемонстрировали на параде в Северной Корее
Тедеско про трансфер Кокорина: "Меня это не беспокоит"
Они заплатят: МИД Китая о санкциях против "команды Трампа"
Популярное
Мир. Новости мира
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее

По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.

Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Интересные Новости
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Военные новости
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Мир. Новости мира
Трамп рассекретил документы расследования вмешательства РФ в выборы
Василий Амирджанов Психиатры включились в дискуссию о вакцинации от COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад делает проигрышную ставку на Навального Любовь Степушова Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров
Комментарии
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Леди Гага повторила наряд Пугачёвой для инаугурации Байдена
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Заставят ли россиян делиться на "чистых" и "ковидоопасных"?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Труха американской демократии превратилась в диктатуру
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей
Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя
Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена
Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей
Слияние трёх: в России появится условно новая партия
Улучшение отношений с США маловероятны, но возможны
Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников