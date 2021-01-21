Ольге Бузовой напомнили, что она собиралась рожать в 35 лет

Звезда несколько лет назад наметила для себя критический рубеж для того, чтобы стать матерью.

Около двух лет назад Ольга Бузова стала гостьей передачи "Центральное телевидение" на НТВ. Поп-дива в беседе с Вадимом Такменёвым объяснила, что готова взять ребёнка из детского дома.

"Если я в 35 не рожу от любимого мужчины, то, я думаю, что возьму ребёнка: удочерю или усыновлю. Потому, что я сделаю и себе то, о чём я мечтаю, потому что я очень хочу детей, безусловно, и подарю жизнь человеку", — сказала Ольга.

20 января Ольге стукнуло 35. Поклонники звезды вспомнили её обещание и объяснили, что у Ольги остаётся год, чтобы реализовать задуманное.

Все предпосылки для деторождения у Бузовой есть. На Мальдивах она вышла замуж за блогера Давида Манукяна, поэтому пункт из обещания, который касался наличия любимого мужчины, у неё присутствует.

Фанаты Бузовой желают Ольге испытать счастье материнства.