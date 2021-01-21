Галкин похвастался антикварной люстрой, которую приобрёл за бесценок

Юморист продемонстрировал отреставрированный раритетный осветительный прибор.

Максим Галкин показал себя ценителем старины и рачительным хозяином.

Вместе с сыном Гарри Галкиным пародист поменял в своём доме перегоревшие лампочки. Будничное дело превратилось в замке звёздной четы в волшебное действо, которое заворожило и ребёнка, и подписчиков комика.

Огромная люстра снабжена замысловатым подъёмным механизмом. Люстра похожа на громадный старинный подсвечник, миниатюрные лампочки имитируют мерцание свеч.

Одну за другой Гарри выкручивал перегоревшие лампочки, чтобы заменить их на новые.

Галкин акцентировал внимание подписчиков на необычном предмете интерьера.

Юморист рассказал захватывающую историю приобретения и модернизации люстры.

"Несколько лет назад нашёл на заштатном аукционе огромную старую деревянную люстру середины 19 века. У меня всегда была мечта открыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось. Стоила люстра как современная обычная. Пришлось, правда, поторговаться. Однако ещё предстояла серьёзная реставрация, так как отдельные элементы были в плачевном состоянии", — написал юморист под видео.

В рабочее состояние люстру привели французские мастера. Галкин объяснил, что ему только пришлось поменять часть проводов, потому что сечение не дотягивало до мощности.