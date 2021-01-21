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Племянница актёра Числова пожаловалась на угрозы родственников

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семья актёра, которого называют королём эпизодов, не может примириться из-за квартиры.

Племянница актёра Числова пожаловалась на угрозы родственников

Племянница Александра Числова Светлана Андрианова посетовала на то, что родные не могут ей простить то, что она купила квартиру у известного дяди.

Числов не оставил прямых наследников. После смерти актёра родственники ополчились на племянницу артиста Светлану Андрианову. Женщина являлась частым гостем ток-шоу, на которым не раз обсуждался конфликт между родными из-за жилья.

В очередной раз проблема между родными обострилась.

"Сегодня я нашла под своей дверью записку, какую-то куклу. Вуду, что ли?! Тут же лежит кучка земли — с могилы, наверно. Не знаю, что это такое. Господи, неужели родственники взялись за старое?!" — объяснила Андрианова в интервью изданию StarHit. ru.

Мать Александра Валентина Числова уверена, что жильё должно было достаться по наследству ей, так она является наследницей первой очереди.

Александр Числов известен по ролям в таких фильмах, как "Сто дней до приказа", "Не стреляйте в пассажира", "Черный мяч". Актёр ушёл из жизни 29 августа 2019 года из-за обострения пневмонии и осложнений, спровоцированных вирусом иммунодефицита.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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