Филипп Киркоров заявил, что его предал Владимир Зеленский

Король российской эстрады посетовал на то, что бывший приятель от него отрёкся.

Филипп Киркоров объяснил, что после того как Зеленский стал президентом Украины, их приятельским отношениям пришёл конец.

Зеленский не поспособствовал тому, чтобы Киркорову разрешили въезд на Украину, из-за чего поклонники певца из незалежной лишились возможности посещать концерты Филиппа Бедросовича.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрёкся от меня. А мы же дружили — не разлей вода!" — объяснил Киркоров в интервью "Московскому комсомольцу".

Киркоров уверен, что его можно было "реабилитировать", потому что он не сделал ничего плохого Украине, однако Владимир Зеленский не предпринял в этом направлении никаких шагов.