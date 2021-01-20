От внимания пытливой журналистки не ускользает ни одна деталь.
Ксения Собчак определила, что фото букета в Instagram на странице Анастасии Волочковой заимствовано.
Снимок балерина подписала как "подарок самых близких".
Ксения Анатольевна узнала в красно-белом букете свои цветы.
"Анастасия, с днем рождения, конечно! Но зачем вы у меня букет … (украли), — написала ведущая под скринштом в своём telegram-канале "Кровавая барыня".
Звезда балета всегда создаёт вокруг себя нужный антураж. Волочкова поддерживает образ успешной женщины, окружённой вниманием многочисленных поклонников.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.