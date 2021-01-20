Ксения Собчак уличила Анастасию Волочкову в обмане

От внимания пытливой журналистки не ускользает ни одна деталь.

Ксения Собчак определила, что фото букета в Instagram на странице Анастасии Волочковой заимствовано.

Снимок балерина подписала как "подарок самых близких".

Ксения Анатольевна узнала в красно-белом букете свои цветы.

"Анастасия, с днем рождения, конечно! Но зачем вы у меня букет … (украли), — написала ведущая под скринштом в своём telegram-канале "Кровавая барыня".

Звезда балета всегда создаёт вокруг себя нужный антураж. Волочкова поддерживает образ успешной женщины, окружённой вниманием многочисленных поклонников.