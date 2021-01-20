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Адвокат семьи Баталова подсчитал сумму убытков от действий Дрожжиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недвижимое имущество, которое приносило доход семье, перекочевало в распоряжение предприимчивой супружеской пары.

Адвокат семьи Баталова подсчитал сумму убытков от действий Дрожжиной

Гитана Леонтенко вместе со своей дочерью-инвалидом детства Марией объяснила, что они получали доход от сдачи в наём двух квартир. После того как недвижимость оказалась в руках Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, семья перестала получать денежные средства, которые тратились на лечение Марии, нуждающейся в постоянном уходе.

"Мария получала около ста тысяч в месяц от сдачи двух квартир. В год — один миллион 200 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма, убытки будут начисляться до момента, пока Дрожжина не вернет квартиры", — рассказала адвокат семьи Баталова Юлия Антонова изданию "Комсомольская правда".

Гитана Леонтенко объясняла, что договор ренты Цивин и Дрожжина заставили подписать её, прибегнув к обману.

Актриса и юрист не спешат возвращать имущество вдовы и дочери народного артиста СССР.

"Он настаивает, что это гражданско-правовые отношения. "Бытовая ссора", как он говорит, делая все, чтобы его подзащитные ушли от уголовной ответственности. Они все время ставят какие-то условия: то вместе встретимся в офисе Никиты Михалкова, то вместе у нотариуса. Гитана Аркадьевна не хочет с ними встречаться вообще. После всего случившегося имеет на это право", — объяснила адвокат семьи Баталовых.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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