Адвокат семьи Баталова подсчитал сумму убытков от действий Дрожжиной

Недвижимое имущество, которое приносило доход семье, перекочевало в распоряжение предприимчивой супружеской пары.

Гитана Леонтенко вместе со своей дочерью-инвалидом детства Марией объяснила, что они получали доход от сдачи в наём двух квартир. После того как недвижимость оказалась в руках Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, семья перестала получать денежные средства, которые тратились на лечение Марии, нуждающейся в постоянном уходе.

"Мария получала около ста тысяч в месяц от сдачи двух квартир. В год — один миллион 200 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма, убытки будут начисляться до момента, пока Дрожжина не вернет квартиры", — рассказала адвокат семьи Баталова Юлия Антонова изданию "Комсомольская правда".

Гитана Леонтенко объясняла, что договор ренты Цивин и Дрожжина заставили подписать её, прибегнув к обману.

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