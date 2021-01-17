Экс-жена Грачевского прокомментировала смерть бывшего мужа

Вторая жена Бориса Грачевского Анна до сих пор не может прийти в себя после смерти режиссёра.

Она призналась, что у неё были напряжённые отношения с бывшим мужем, однако всё это забылось, когда его не стало.