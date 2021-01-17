Вторая жена Бориса Грачевского Анна до сих пор не может прийти в себя после смерти режиссёра.
Она призналась, что у неё были напряжённые отношения с бывшим мужем, однако всё это забылось, когда его не стало.
"У нас с Борей были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым… Память автоматически шлет только хорошее. Самое главное, что у нас была, есть и будет самая главная любовь — Василиса Борисовна", — написала Грачевская в Instagram.
"Катя написала мне, что Бори нет. С этого момента что-то оборвалось. Пропал сон, аппетит…", — добавила телеведущая.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".