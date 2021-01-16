Стас Пьеха заступился за Филиппа Киркорова перед литовским МИД

Певца, который считает Литву своей второй родиной, удивило решение Министерства иностранных дел Литвы.

Стас Пьеха уверен, что в творчестве Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского нет никакой российской пропаганды.

Представители МИДа Литвы, напротив, убеждены, что концерты Шуфутинского и Киркорова — это инструмент "мягкой российской политической пропаганды". По этой причине певцам собираются запретить пересекать границу Литвы.

"Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу", — объяснил Стас Пьеха свою позицию "Газете. ру".

Стас, отец которого литовец Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе, очень любит Прибалтику.

Он считал, что разногласия с Россией сгладились, поэтому не ожидал такого решения со стороны Литвы.