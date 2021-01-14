Светлана Ходченкова без штанов очаровала поклонников

Кинодива, которую признали лучшей актрисой десятилетия, разместила соблазнительный снимок.

Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фото. На снимке актриса запечатлена в одной рубашке и носках.

"Вчера вечером села смотреть "Казанова", в 3 ночи еле заставила себя оторваться и лечь спать. Молодцы", — написала Ходченкова в микроблоге.

Одна из самых женственных актрис отечественного кинематографа на фотографии стоит у окна. Артистка создала очень уютный домашний образ. В удлинённой рубашке и носках девушка неотразима также, как и в вечернем платье.

Поклонники, глядя на фото, убедились, что Светлана прекрасна в любом наряде.