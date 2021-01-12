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Бузовой и Бородиной вдвое урезали зарплату

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сейчас дальнейшая судьба проекта "Дом-2" неизвестна. Шоу может продолжить выходить на другом канале.

Напомним, 30 декабря телеканал ТНТ прекратил трансляцию "Дома-2". Однако ведущие шоу Ольга Бузова и Ксения Бородина всё ещё закреплены за проектом. Недавно стало известно, что их зарплаты серьёзно урезали. Теперь телеведущие будут получать чуть более миллиона рублей.

Об этом рассказал их коллега Андрей Черкасов, которого уволили с шоу, чтобы снизить расходы.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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