Последние годы Алёна Шишкова любила различные эксперименты с волосами. Модель часто их красила, наращивала, а также делала другие процедуры. В результате она стала терять шевелюру и начала лысеть.
Некоторое время Шишковой приходилось ходить в париках. В этом она призналась сама.
"Год назад, когда я сняла наращивание, я сделала это вынужденно, потому что волосы были в состоянии жести. Не на что было уже наращивать. Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас, к тому моменту еще и черного цвета. Некоторые неравнодушные люди даже посоветовали мне побриться налысо и стать второй Бритни Спирс", — написала модель в Instagram.
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