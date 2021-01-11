Алёна Шишкова призналась, что носила парики из-за лысины

Последние годы Алёна Шишкова любила различные эксперименты с волосами. Модель часто их красила, наращивала, а также делала другие процедуры. В результате она стала терять шевелюру и начала лысеть.

Некоторое время Шишковой приходилось ходить в париках. В этом она призналась сама.