Лука Затравкин лишился спасительных антител из-за алкоголя

Сын художника Никаса Сафронова рассказал о своем опрометчивом поступке.

Лука Затравкин предостерёг тех, кто не соблюдает рекомендации врачей. В качестве примера он привёл свой печальный опыт.

Молодой человек решил оградить себя от зловредного вируса, так как находится из-за лишнего веса в группе риска.

Пианист рассказал, что прошёл процедуру вакцинации, что простимулировало выработку в его организме антител.

"Я с воодушевлением отправился на вторую прививку против ковида. Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!", — рассказал музыкант в интервью "Собеседнику".

Молодой человек не сразу понял, что произошло, однако потом вспомнил, как он выпивал в компании друзей.