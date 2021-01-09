Сын художника Никаса Сафронова рассказал о своем опрометчивом поступке.
Лука Затравкин предостерёг тех, кто не соблюдает рекомендации врачей. В качестве примера он привёл свой печальный опыт.
Молодой человек решил оградить себя от зловредного вируса, так как находится из-за лишнего веса в группе риска.
Пианист рассказал, что прошёл процедуру вакцинации, что простимулировало выработку в его организме антител.
"Я с воодушевлением отправился на вторую прививку против ковида. Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!", — рассказал музыкант в интервью "Собеседнику".
Молодой человек не сразу понял, что произошло, однако потом вспомнил, как он выпивал в компании друзей.
"Видимо, из-за спиртного я и потерял свои драгоценные антитела. Это говорит о том, что, решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей", — призвал Лука.
Климатологи ожидают аномально опасное лето в 2021 году в России.