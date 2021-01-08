Королеве русского шансона в конце 2020 года удалось примириться с дочерью.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в прошлом году устроила скандал. На ток-шоу девушка заявила, что мать жестоко с ней обращалась.
Накануне 2021 года Татьяна первая пошла на примирение с матерью, опубликовав в Instagram снимок в обнимку с Успенской. Девушка объяснила, что хочет правильно "зафиналить" год.
Коллеги Успенской рады воссоединению самых близких людей. Алла Борисовна Пугачёва не оставила без внимания примирение матери и дочери.
"Пусть, рождественской звездой, дом ваш озарит мир и покой! Загадывайте желания в эту ночь, и они обязательно сбудутся!", — написала Плаксина в своём микроблоге.
"Не ругайся матом, и будет тебе радость", — написала под постом Татьяны Примадонна.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.