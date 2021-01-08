Алла Пугачёва занялась перевоспитанием дочери Успенской

Королеве русского шансона в конце 2020 года удалось примириться с дочерью.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в прошлом году устроила скандал. На ток-шоу девушка заявила, что мать жестоко с ней обращалась.

Накануне 2021 года Татьяна первая пошла на примирение с матерью, опубликовав в Instagram снимок в обнимку с Успенской. Девушка объяснила, что хочет правильно "зафиналить" год.

Коллеги Успенской рады воссоединению самых близких людей. Алла Борисовна Пугачёва не оставила без внимания примирение матери и дочери.