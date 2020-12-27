Продюсера дома тиктокеров обвинили в домогательствах

В интернете разгорается крупный скандал.

YouTube-канал "Пушка" опубликовал разоблачительно видео. Молодые люди обрушились с жалобами на своего бывшего наставника — основателя проекта Lemonad House.

Начинающие блогеры в разное время населяли так называемый дом тиктокеров.

Бывшие участники реалити-шоу один за другим жалуются на непристойные предложения, которые они получали от продюсера проекта.

Рассказали о том, что их наставник делал им недвусмысленные намёки Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (20 лет) и еще один тиктокер, который пожелал остаться неизвестным.

По словам парней, они вынуждены были покинуть проект после странного поведения руководителя реалити-шоу.