В интернете разгорается крупный скандал.
YouTube-канал "Пушка" опубликовал разоблачительно видео. Молодые люди обрушились с жалобами на своего бывшего наставника — основателя проекта Lemonad House.
Начинающие блогеры в разное время населяли так называемый дом тиктокеров.
Бывшие участники реалити-шоу один за другим жалуются на непристойные предложения, которые они получали от продюсера проекта.
Рассказали о том, что их наставник делал им недвусмысленные намёки Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (20 лет) и еще один тиктокер, который пожелал остаться неизвестным.
По словам парней, они вынуждены были покинуть проект после странного поведения руководителя реалити-шоу.
"Я прекрасно знаю политику этих ребят, именно поэтому они выбыли из нашего дома — они не соответствовали нашей философии и политике", — приводит слова основателя Lemonad House телеканал 360.
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