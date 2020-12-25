Известный актёр признался в тайном романе с Кристиной Асмус

Звёзды так тщательно скрывали чувства, что об их романе не догадывались даже коллеги по съёмочной площадке.

Десять лет назад они были соседями по съемкам: Кристина Асмус играла Варю Черноус в "Интернах", Алексей Лемар — Гошу в "Универе". Там и познакомились, а "соседские" отношения вскоре уступили место романтическим: Алексей безумно влюбился в Кристину.

"В какой-то момент мы стали часто пересекаться, возвращаться вместе со съёмок, разговаривать и поддерживать друг друга. И вот эта дружба переросла в личные взаимоотношения. Долгое время никто даже не знал, что у нас какие-то чувства. Мы встречались после съёмок, а на площадке вели себя так, как будто между нами ничего нет", — признался Алексей в YouTube-шоу "Лучше правду".

По словам Алексея, они расстались, потому что Кристина была слишком увлечена карьерой, и он иногда переставал понимать, кто перед ним — человек или образ.

С тех пор прошло много лет, Алексей теперь не Лемар, а Гаврилов. И у него, и у Кристины за плечами брак и развод. Поклонники судачат, что звёзды вполне могут возобновить свой давний роман.