Женщины, побывавшие в роли жён Армена Джигарханяна, недолюбливают друг друга.
Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что вторая супруга народного артиста СССР без ограничений пользовалась материальными благами, которые зарабатывал Армен Борисович.
Поводом для упрёка в адрес Татьяны Власовой, с которой артист прожил в браке 48 лет, стало то, что Власова долгое время жила за границей, присматривая за зарубежной недвижимостью супруга.
"Я не общаюсь с людьми не из своего круга. Я не общаюсь с людьми, которые всю жизнь проматывали за границей деньги, заработанные ценой здоровья Джигарханяна в России", — кинула "камень в огород" Власовой Цымбалюк-Романовская в интервью "СтарХиту".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.