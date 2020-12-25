Цымбалюк-Романовская обвинила Власову в транжирстве

Женщины, побывавшие в роли жён Армена Джигарханяна, недолюбливают друг друга.

Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что вторая супруга народного артиста СССР без ограничений пользовалась материальными благами, которые зарабатывал Армен Борисович.

Поводом для упрёка в адрес Татьяны Власовой, с которой артист прожил в браке 48 лет, стало то, что Власова долгое время жила за границей, присматривая за зарубежной недвижимостью супруга.