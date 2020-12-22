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Кристина Асмус призналась, что ушла от мужа, потому что устала

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса ответила подписчикам, советующим ей вернуться к Гарику Харламову.

Кристина Асмус призналась, что ушла от мужа, потому что устала

Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram очередную обольстительную фотографию в новом образе. Звезда "Интернов" поступила в классике жанра — разведенная женщина отрезала и перекрасила волосы.

Перемены во внешности Кристины нашли восторженные отзывы поклонников. Актриса не устаёт радовать подписчиков новыми снимками. Под очередной фотографией состоялся интересный диалог Асмус с фолловерами.

"Плохо ей без Харламова", — заключили интернет-пользователи, глядя на бывшую блондинку.

"Девушка красивая, вопросов нет. Но с Гариком не стоило бы разводиться. Лучше я думаю не найдёшь. А тем более ребёнок общий. Кристина потом это поймёт. Но к сожалению поздно будет. Сейчас думаю можно что-то вернуть, мало ещё времени прошло", — стали давать Асмус советы всеведующие подписчики.

"Что вы несёте? Чужая семья — потёмки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю", — ответила раздражённая Кристина.

Интернет-пользователи зацепились за слова актрисы.

"О, уже ушла — раньше-то было "мы решили", — заметили фолловеры.

"Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это враньё. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", — написала Кристина Асмус в ответ на попытки уличить её в непоследовательности.

Автор: Елена Былкина
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