Актриса ответила подписчикам, советующим ей вернуться к Гарику Харламову.

Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram очередную обольстительную фотографию в новом образе. Звезда "Интернов" поступила в классике жанра — разведенная женщина отрезала и перекрасила волосы.

Перемены во внешности Кристины нашли восторженные отзывы поклонников. Актриса не устаёт радовать подписчиков новыми снимками. Под очередной фотографией состоялся интересный диалог Асмус с фолловерами.

"Плохо ей без Харламова", — заключили интернет-пользователи, глядя на бывшую блондинку.

"Девушка красивая, вопросов нет. Но с Гариком не стоило бы разводиться. Лучше я думаю не найдёшь. А тем более ребёнок общий. Кристина потом это поймёт. Но к сожалению поздно будет. Сейчас думаю можно что-то вернуть, мало ещё времени прошло", — стали давать Асмус советы всеведующие подписчики.

"Что вы несёте? Чужая семья — потёмки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю", — ответила раздражённая Кристина.