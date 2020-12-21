Яна Рудковская призналась, что переживает за свою безопасность, поэтому всегда в своей сумочке носит "тревожную кнопку".
При нажатии на кнопку к продюсеру молниеносно прибегают телохранитель и водитель. Рудковская рассказала, что только однажды хотела нажать кнопку, когда на вечеринку к Диме Билану вломились спецназовцы.
"Я сразу заволновалась и начала искать "тревожную кнопку" в сумке, чтобы вызвать своего охранника и водителя, еще буквально секунда – и я бы это сделала!" - отметила продюсер.
Однако позже оказалось, что это был всего лишь розыгрыш.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.