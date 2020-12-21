У Яны Рудковской всегда с собой "тревожная кнопка"

Яна Рудковская призналась, что переживает за свою безопасность, поэтому всегда в своей сумочке носит "тревожную кнопку".

При нажатии на кнопку к продюсеру молниеносно прибегают телохранитель и водитель. Рудковская рассказала, что только однажды хотела нажать кнопку, когда на вечеринку к Диме Билану вломились спецназовцы.

"Я сразу заволновалась и начала искать "тревожную кнопку" в сумке, чтобы вызвать своего охранника и водителя, еще буквально секунда – и я бы это сделала!" - отметила продюсер.

Однако позже оказалось, что это был всего лишь розыгрыш.