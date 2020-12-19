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Киркоров обеспечил бывшую домработницу на всю оставшуюся жизнь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно стало известно, что Филипп Киркоров распрощался с домработницей Людмилой Дородоновой, которая работала в его доме около 30 лет.

Многие поклонники осудили певца за то, что он уволил престарелую женщину, поэтому артист решил оправдаться.

"Я ее не увольнял. Простом она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь", — отметил Киркоров.

Автор: Алексей Корнеев
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