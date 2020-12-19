Недавно стало известно, что Филипп Киркоров распрощался с домработницей Людмилой Дородоновой, которая работала в его доме около 30 лет.
Многие поклонники осудили певца за то, что он уволил престарелую женщину, поэтому артист решил оправдаться.
"Я ее не увольнял. Простом она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь", — отметил Киркоров.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.