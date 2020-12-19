Киркоров обеспечил бывшую домработницу на всю оставшуюся жизнь

Недавно стало известно, что Филипп Киркоров распрощался с домработницей Людмилой Дородоновой, которая работала в его доме около 30 лет.

Многие поклонники осудили певца за то, что он уволил престарелую женщину, поэтому артист решил оправдаться.