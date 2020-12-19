Николай Дроздов рассказал, как впервые в жизни избил животное

Зоолог немало претерпел от братьев наших меньших, но однажды и он нанёс ответный удар, сокрушив одного из представителей мира животных.

Николая Дроздова кусали змеи, на него нападали дикие слоны. Не избежал неутомимый исследователь фауны и схватки с крокодилами.

Ведущий программы "В мире животных" поведал, как они со съёмочной группой отправились снимать крокодилов.

Пресмыкающиеся не хотели как следует позировать на камеру, поэтому их пришлось будоражить с помощью угощения в виде крыс.

Роль того, кто будет угощать крокодилов крысами, взял на себя Николай Николаевич.

Он кидал грызунов через голову оператора. В какой-то момент они отвлеклись и не заметили, что один из хищников выполз на берег и стал подбираться к обнажённым ногам оператора.

Дроздов, не долго думая, бросился на выручку товарищу.