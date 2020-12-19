Зоолог немало претерпел от братьев наших меньших, но однажды и он нанёс ответный удар, сокрушив одного из представителей мира животных.
Николая Дроздова кусали змеи, на него нападали дикие слоны. Не избежал неутомимый исследователь фауны и схватки с крокодилами.
Ведущий программы "В мире животных" поведал, как они со съёмочной группой отправились снимать крокодилов.
Пресмыкающиеся не хотели как следует позировать на камеру, поэтому их пришлось будоражить с помощью угощения в виде крыс.
Роль того, кто будет угощать крокодилов крысами, взял на себя Николай Николаевич.
Он кидал грызунов через голову оператора. В какой-то момент они отвлеклись и не заметили, что один из хищников выполз на берег и стал подбираться к обнажённым ногам оператора.
Дроздов, не долго думая, бросился на выручку товарищу.
"Я хватаю палку, подбегаю, и ну как ему по морде дам! Ну, что делать. Я редко бью животных. Единственный раз может такое случилось. Ударяю, а у крокодила изо рта искры высыпаются. Я его луплю, и он обиженно разворачивается и уползает в воду. Я посмотрел, что высыпалось. Собрал дюжину зубов крокодила", — рассказал Николай Дроздов историю из своей съёмочной практики в интервью Ирине Шихман в её YouTube-шоу "А поговорить?"
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.