"Дом-2" могут закрыть из-за финансовых проблем

В СМИ появились слухи о том, что популярный телевизионный проект "Дом-2" на канале ТНТ могут закрыть.

Это может произойти из-за финансовых проблем и пандемии коронавируса. Об этом рассказал участник телепроекта Роман Капаклы.