В СМИ появились слухи о том, что популярный телевизионный проект "Дом-2" на канале ТНТ могут закрыть.
Это может произойти из-за финансовых проблем и пандемии коронавируса. Об этом рассказал участник телепроекта Роман Капаклы.
"Честно скажу, до меня доходили слухи о том что на реалити не все радужно, но не буду утверждать, что шоу покинули топовые участники. К примеру, остались Рапунцели, от которых фанатеет вся страна, и другие интересные люди. Сейчас во всем мире настали не самые лучшие времена и в связи с последними событиями кажется, что кризис коснулся всех", — отметил Капаклы.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.