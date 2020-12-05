Сергей Шнуров после критики в свой адрес принял решение прекратить публиковать в социальных сетях стихи на различные темы и события.
Музыкант усомнился, что это "соответствует его образу и статусу".
"Паровоз, базар-вокзал.
Отхлебнув из слив компота,
Сам себе вчера сказал:
"Эх, заносит тебя что-то.
Шнуров, сколько можно гавкать?
Ты же дяденька большой.
Что-то ты и впрямь как шавка,
У тебя ж всё хорошо", — написал Шнуров.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.