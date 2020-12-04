Родина встречай! Небритый и охрипший Панин вернулся в Россию

Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.

В одном из интервью актёр объяснял, что Панин как актёр закончился.

Алексей признавался, что готов браться за низкоквалифицированный труд ради того, чтобы остаться в прогрессивной Европе. Он также объяснял, что его сбережений ему надолго не хватит, так как он свои солидные гонорары тратил в неумеренных кутежах с друзьями.

В своём Instagram Панин выложил видео, на котором он объясняет, что снова в Москве. Отвыкший от суровых российских пейзажей Панин с удивлением оглядывает просторы своей многострадальной родины.

Эпатажный актёр изменил свои планы и поспешил в Россию, как только здесь появилась для него работа.

"Прилетел на съемочки к моей любимой Лолите и на съемочки в кинце одном. Тут сугробы! Снег! Афигеть! Меня вот немножко привели в порядок: покрасили, помыли. Поистаскался чуть-чуть в Испании!" — рассказал актёр охрипшим голосом.

Панин обзавелся бородкой. Шевелюра на его голове заметно поседела.

Алексей объяснил, что его уже привели в порядок, так как он "поистаскался в Испании".