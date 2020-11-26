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Лоза в период простоя не платит своим музыкантам

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и композитор Юрий Лоза в период "простоя" из-за приостановки концертной деятельности по причине коронавируса, в отличие от многих коллег по цеху, не тратит деньги на содержание своих музыкантов. Попросту говоря, зарплату им не платит.

Лоза в период простоя не платит своим музыкантам

Музыкант сам об этом рассказал в интервью деловой газете "Взгляд".

"У всех артистов свои контракты, свои взаимоотношения с музыкантами. Я своим давным-давно, когда только брал их на работу сказал: "Братцы, я в силу своего возраста и небольшой занятости не смогу обеспечить вам большого количества концертов. И, соответственно, занятости. Они у меня процент от концертов получают. Нет концерта -никто никому ничего не должен".

Поэтому, по словам певца, у всех его музыкантов есть "основная работа": кто-то сам концертирует, кто-то квартиры ремонтирует…

"То есть они и не ждут от меня денег. Выживают сами и ждут лучших времен", -говорит Лоза.

А как сам певец?

По словам Юрия Лозы, ему особо жаловаться не приходится:

"Я получаю пенсию, что-то пишу, меня на передачи приглашают. Плюс — авторские капают. Мне голодная смерть не грозит".

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Автор: Ольга Лебедева
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