Названы размеры пенсий известных российских артистов

"Коронакризис" заставил звёзд отечественного шоу-бизнеса вспомнить о том, что государство назначило им пенсию.

Многие артисты уже стали пенсионерами. Размер их пенсионных выплат зависит от надбавок за звания заслуженный и народный артист.

Юрий Лоза, получивший недавно благодарность от президента России, сетовал на то, что не заслужил звание заслуженного артиста. Без этого статуса его пенсия составляет всего лишь 12 тысяч рублей. Не многим больше пенсия Розы Сябитовой, которая получает 14 тысяч рублей в месяц.

Тем же артистам, которые удостоились высоких званий, повезло больше.

Размер пенсии дрессировщика Юрия Куклачёва составляет 45 тысяч рублей. Народный артист РСФСР Стас Садальский получает 50 тысяч рублей. Такую же сумму пенсии назначили и Юрию Стоянову. На пять тысяч больше пенсия у Бориса Моисеева.

По 60 тысяч рублей ежемесячно получают Лариса Гузеева и Леонид Якубович.