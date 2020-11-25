Звезда шоу "Дом-2" расстаётся с беременной невестой

Дитя скандального проекта принял "мужское" решение.

Отношения пары, воспитанной на телестройке, дали серьёзную трещину.

Для разрыва с невестой Никита Уманский выбрал самый "подходящий" момент — девушка беременна от него.

Причиной расставания, по словам Уманского, стала пресловутая несовместимость характеров.

"Мы просто слишком упёртые и не можем уступить друг другу", — написал молодой человек в Instagram.

Парень уверен, что в череде непрерывных конфликтов и ссор им просто необходимо побыть в одиночестве. Никита не исключил, что когда-нибудь они снова воссоединятся.

Подписчики посоветовали Никите относиться терпимей к беременной возлюбленной, потому что ей трудно контролировать свои эмоции, находясь в интересном положении.