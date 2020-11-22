О повторном браке Джигарханяна никто ничего не знает

После смерти Армена Джигарханяна стало известно, что актёр незадолго до ухода из жизни повторно женился на Татьяне Власовой, с которой уже находился в браке.

Однако близкий друг артиста Артур Согомонян не верит в это. По его словам, Джигарханян в последнее время себя очень плохо чувствовал и не покидал квартиру.

Татьяна Власова действительно прилетела из США, чтобы помогать ему. С актёром регулярно находились сиделка и ещё один человек, которые также ничего не знают о браке Джигарханяна.