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Сябитова объяснила, что после 50-ти жизнь только начинается

58-летняя ведущая написала в своём Instagram откровенный пост о достоинствах дам после пятидесяти.

Сябитова объяснила, что после 50-ти жизнь только начинается

Телесваха объяснила, что после пятидесяти женщина вполне может жить насыщенной интимной жизнью.

По словам опытной "соединительницы сердец", после пятидесятилетнего рубежа отключается мощная биологическая программа, направленная на размножение.

Интимная близость, по мнению ведущей, перестаёт быть "обязательной работой" и перерастает в удовольствие.

Сябитова предвидела укоры интернет-моралистов и поспешила предупредить гневные комментарии хейтеров.

"Многие скажут: "В этом возрасте хорошо бы уже и о душе подумать! Какой там секс, не стыдно вам?"Отвечаем: "Не стыдно! Вообще-то любовь, интимная близость и секс — очень высокодуховные переживания… Способность доверять, открываться, любить, чувствовать, ощущать полноту жизни и искренне любить жизнь, в том числе в её физическом проявлении, — всё это возвышает человека, а не наоборот", — объяснила Роза Раифовна.

Свои слова Сябитова подкрепила снимком, в котором она запечатлена в купальнике.

Роза Раифовна показала себя с самого выгодного ракурса. Женщина сфотографирована в купальнике со спины. Рядом с позвоночником у Сябитовой красуется татуировка в виде рыжего тигра.

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