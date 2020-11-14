Российское законодательство определяет наследников первой очереди: законный супруг, родители и дети.
Именно эти люди в равных долях получат наследство умершего Армена Джигарханяна. Об этом рассказал юрист Янис Юкша.
"Насколько мне известно, на сегодняшний день Армен Борисович находится в разводе, то есть действующей супруги у него нет. Соответственно, никаких подобных наследственных требований предъявляться не может", — отметил адвокат.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.