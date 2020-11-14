Кому достанется наследство Армена Джигарханяна?

Российское законодательство определяет наследников первой очереди: законный супруг, родители и дети.

Именно эти люди в равных долях получат наследство умершего Армена Джигарханяна. Об этом рассказал юрист Янис Юкша.