Ксения Собчак облачилась в хиджаб

Ведущая не перестаёт удивлять интернет-публику.

Недавно журналистка сделала смелое заявление в поддержку Эммунюэля Макрона, объявив французского президента своим героем.

Симпатию Собчак политический деятель заслужил благодаря тому, что он назвал карикатуры на пророка Мухаммеда проявлением свободы слова.

За такое высказывание на Собчак набросились представители ислама. Ксения Анатольевна жаловалась, что люди с кавказским акцентом угрожают ей и её близким.

Сразу же после этого Собчак не побоялась отправиться отдыхать в исламское государство.

Находясь в Дубае, журналистка публиковала фото своей пятой точки. Купальник журналистки после погружения в воду стал практически прозрачным.

Далее Собчак быстро переориентировалась на нормы общественного поведения, принятые в Объединённых Арабских Эмиратах.

Журналистка снова эпатировала публику, опубликовав фото в хиджабе.