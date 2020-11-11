Юрий Лоза записался в ковид-диссиденты

Музыкант усомнился в целесообразности ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

Юрий Эдуардович объяснил, что проанализировал статистику COVID-19 и пришёл к выводу, что общее количество простудных заболеваний ничем не отличается от предыдущих лет.

Композитор уверен, что коронавирус приписали всем, кто заразился простым гриппом.

Лоза раскритиковал способ подсчёта числа заражённых и объявил, что паника "раздувается искусственно".

По убеждению исполнителя, такие игры представители власти устраивают по причинам, которые известны только им.

"Но тогда получается, что никакой пандемии нет, паника раздувается искусственно, а эти абсурдные запреты введены с какими-то особыми, понятными только властям целями, — выразил своё мнение Лоза в интервью порталу «Ридус».

Беспокойство Юрия Эдуардовича связано с тем, что ограничения ухудшают финансовые дела артистов, для которых новогодние корпоративы являются основным источником заработка.