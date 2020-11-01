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Сенчукова с размахом отпраздновала 50-летие

Солист группы "Дюна" не мог оставить драгоценную супругу без праздника, поэтому закатил вечеринку, на которой чествовали очаровательную юбиляршу.

Наталье Сенчуковой исполнилось 50 лет. Никакая пандемия не остановила звёздную парочку. На торжество потратили 200 тысяч рублей.

Это притом, что Рыбин жаловался на безденежье. Увлечения главы семьи истощили сбережения. Виктор потратил солидные суммы на достройку дома-теплохода, а также спортцентра.

"50 лет — это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока всё хорошо в моей жизни", — объяснила Наталья.

Сенчукова дружит с мисс Вселенная Оксаной Фёдоровой. Модель и телеведущая, прибывшая на юбилей, отметила, что Рыбину и Сенчуковой очень многое удалось пережить вместе. Она пожелала супругам счастья.

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