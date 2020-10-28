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Александр Гудков "похоронил" КВН

Экс-звезда КВН и соведущий шоу "Вечерний Ургант" рассказал, что КВН при смерти.

Александр Гудков "похоронил" КВН

Такой печальный вывод Александр Гудков сделал исходя из того, что в свои права вступает "Его Величество Интернет".

В шоу "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" комик пояснил, что скорость распространения информации в современном мире приводит к тому, что шутки устаревают быстрее, чем очередной выпуск КВН появляется в сетке телевещания.

Когда сам Гудков играл в КВН, шутки, по его мнению, были долгоиграющими и жили месяцами.

Капитан команды "Фёдор Двинятин" уверен, что YouTube-площадки выигрывают, так как они работают оперативнее, чем телевидение.

Комик также поразмышлял о такой площадке, как "ТикТок". Гудков назвал данный ресурс, стремительно набирающим обороты, "капельницей с плацентой для шоу-бизнеса".

По мнению Гудкова, шоумены подпитываются атмосферой "ТикТока", хотя раньше считали эту забаву детской.

Юморист рассказал, что почувствовал на себе удушающую атмосферу цензуры. Современные правила политкорректности, по признанию комика, заставляют его подбирать слова, чтобы никого не обидеть.

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