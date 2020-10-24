Шварценеггеру сделали операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер сообщил, что чувствует себя "фантастически" после перенесённой операции на сердце. Актёру заменили сердечный клапан.

"Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в придачу к моему новому легочному клапану с прошлой операции. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими потрясающими статуями", — написал экс-губернатор в Twitter после операции.

Также артист опубликовал множество фотографий с памятниками города Кливленда. Ему рекомендуют пешие прогулки врачи.