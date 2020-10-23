Татьяна Овсиенко удалила свой аккаунт в Instagram

Исполнительница песен "Школьная пора", "Колечко", "За розовым морем" снова заставила волноваться поклонников.

Исчезновение звёзд из медийного пространства всегда вызывает тревогу общественности.

Недавно СМИ писали о том, что Татьяну Овсиенко нужно спасать из рук мужа-рецидивиста. Множились слухи о том, что муж спаивает и избивает звезду 90-х.

Татьяна Овсиенко поспешила всех успокоить и уверила поклонников, что её семейная жизнь складывается хорошо.

В доказательство своих слов Овсиенко опубликовала на своей страничке фотографии, где они с супругом отдыхают в Ялте. На фотографиях между супругами царит полная идиллия.

Фанаты Овсиенко поверили певице, однако снова забеспокоились, когда обнаружили, что исполнительница удалила свою страницу в социальных сетях.

Интернет-пользователи предположили, что фотосессия с супругом была лишь хорошо разыгранным спектаклем.

Есть версия, что супруг заставил певицу изображать счастье.

Полное выпадение из общественной жизни Овсиенко снова даёт повод заподозрить неладное.