Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Рауль может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала"
Как восстановить лёгкие после COVID-19?
Ловчев: "Наш футбол несостоятелен на клубном уровне в Европе"
Миронов призвал создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом
К 2025 году Китай создаст ракеты с искусственным интеллектом
Пьяный водитель пытался скрыться от полиции на BMW с пробитым колесом
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
Дядя Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором
Представитель "Газпрома": по "СП-2" делаем всё возможное

Татьяна Овсиенко удалила свой аккаунт в Instagram

Исполнительница песен "Школьная пора", "Колечко", "За розовым морем" снова заставила волноваться поклонников.

Татьяна Овсиенко удалила свой аккаунт в Instagram

Исчезновение звёзд из медийного пространства всегда вызывает тревогу общественности.

Недавно СМИ писали о том, что Татьяну Овсиенко нужно спасать из рук мужа-рецидивиста. Множились слухи о том, что муж спаивает и избивает звезду 90-х.

Татьяна Овсиенко поспешила всех успокоить и уверила поклонников, что её семейная жизнь складывается хорошо.

В доказательство своих слов Овсиенко опубликовала на своей страничке фотографии, где они с супругом отдыхают в Ялте. На фотографиях между супругами царит полная идиллия.

Фанаты Овсиенко поверили певице, однако снова забеспокоились, когда обнаружили, что исполнительница удалила свою страницу в социальных сетях.

Интернет-пользователи предположили, что фотосессия с супругом была лишь хорошо разыгранным спектаклем.

Есть версия, что супруг заставил певицу изображать счастье.

Полное выпадение из общественной жизни Овсиенко снова даёт повод заподозрить неладное.

Последние материалы
Ловчев: "Наш футбол несостоятелен на клубном уровне в Европе"
К 2025 году Китай создаст ракеты с искусственным интеллектом
Пьяный водитель пытался скрыться от полиции на BMW с пробитым колесом
Дядя Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
Представитель "Газпрома": по "СП-2" делаем всё возможное
У берегов Китая обнаружили затонувший корабль времён Первой мировой
"Спартак" и "Ростов" не договорились об обмене кругами
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своём страхе
Продюсер объяснил, что произошло с Андреем Губиным
Популярное
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.

В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Эксперты выяснили, как долго больные COVID-19 могут заражать других
Здоровье
Денис Проценко перечислил симптомы для госпитализации при COVID-19
Усам Оздемиров Новая революция в России будет "зелёной" Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина
Комментарии
"Можно обстреливать Москву": в США рассказали о проекте SLRC
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Карабахский тупик — пат или мат?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников