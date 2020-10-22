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Владимир Конкин плакал из-за семейного скандала

Скандал в семье советского актера Владимира Конкина не утихает.

Владимир Конкин плакал из-за семейного скандала

В эфире программы "Пусть говорят" близкие заслуженного артиста Российской Федерации устроили горячую дискуссию.

Елена Переслени опровергала слухи о своей любовной связи с подчиненным. Ее аргументы по видеосвязи из Германии разваливала "в пух и прах" невестка Елена Конкина.

Она подтвердила, что отец ее супруга тайно женился на своей любовнице, которая оставила на произвол судьбы за границей ребёнка-инвалида.

В женскую дискуссию вмешался и сын звезды: "Я не могу слушать, как эти люди лгут! Они угробили мою мать! Я помню, как на какой-то вечеринке эти двое спели какую-то дурацкую переделку, где откровенно прозвучало, что моя мать глупая! — привел свои аргументы разгневанный мужчина.

Сам же актер в это время находился за сценой. Владимир Конкин утирал слезы разочарования.

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