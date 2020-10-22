Украинский комик потроллил Галкина за пародию на Зеленского

Актёр студии "Квартал 95" Юрий Великий опубликовал видео, на котором издевается над пародией Галкина, изобразившего президента Украины В. Зеленского.

По мнению Юрия Великова, пародия получилась никудышной. Комик издевается над своим русским коллегой, отмечая, что в его речи услышал голос молодого генсека Брежнева, интонации Горбачёва и неповторимый акцент лидера Белоруссии Лукашенко.

Юрий передразнил манеру Максима Галкина изображать украинского президента.

"Я сейчас пародирую Галкина, который пародирует Зеленского", — сказал Великий.

Юморист отметил, что над образом Зеленского пародисту еще нужно долго работать.

"Это же не Жирика 15 лет песочить, это же новый образ", — укорил российского коллегу украинский комик.

Великий также предложил Галкину провести мастер-класс за большие деньги, так как Максим, по его убеждению, теряет форму.

Ранее "Правда. Ру" писала, что пародия Галкина на Зеленского уязвила граждан Украины.