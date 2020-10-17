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"Це не смішно". Пародия Галкина на Зеленского задела украинцев

В Сети шутят, что один юморист спародировал другого.

"Це не смішно". Пародия Галкина на Зеленского задела украинцев

Максим Галкин, прославившийся своими пародиями на российских политиков, примерил на себя роль президента Украины Зеленского.

Юморист неожиданно для всех заговорил на украинском языке и выдвинул народу "незалежной" ряд предложений. От лица украинского президента Владимира Зеленского Галкин предложил для тяжелобольных политиков Украины легализовать медицинскую марихуану.

Муж Примадонны также интересовался, соблюдают ли граждане Украины закон всемирного тяготения Ньютона и нужно ли наказывать провинившихся политиков, ставя их в угол.

На пародию Максима Галкина, который развлекает подписчиков в Instagram в период пандемии, вдохновила инициатива Зеленского организовать голосование украинцев за легализацию марихуаны.

Галкин во время своего выступления несколько раз уходил из кадра. Юморист возвращался с таким видом, будто отлучался ненадолго покурить.

Певица украинского происхождения Лолита Милявская оценила умение Галкина говорить на украинском языке.

"Ты краше розмовляешь, ниж я", — прокомментировала выступление юмориста Милявская.

Пародист навлёк на себя гнев патриотично настроенных украинцев, которые стали заступаться за своего президента, уверяя, что лидер их страны вовсе не такой.

"Це не смішно. Жартуйте, будь ласка, про своїх політиків", — написали граждане соседнего государства.

Впрочем, нашлись и такие украинцы, которые похвалили Галкина за остроумие.

"Тебя уже в эфирах украинских каналов хотят выдвигать на след выборах! Говорят, ты владеешь украинским лучше Зеленского, и зона влияния у тебя шире", — прокомментировали пародию подписчики юмориста.

 
 
 
 
 
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Владимир Зеленский и его опросник #зеленський #зеленскийпрезидент #пробникреферендума

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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