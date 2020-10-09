Крутой считает, что скандал с детским "Евровидением" создан специально

За скандалом с "Детским Евровидением-2020", по мнению Игоря Крутого, стоит нечто больше, чем уязвленное самолюбие матери.

Напомним, что конфликт случился из-за того, что итоги зрительского голосования вошли в противоречие с выбором жюри.

Победителем национального отборочного тура стала 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, в то время как зрительские симпатии склонялись в пользу другого участника конкурса — Рутгера Гарехта.

Стали распространяться слухи о том, что в пользу девочки члены жюри проголосовали из-за влияния её богатых родителей.

Игорь Крутой возразил, что и у состоятельных родителей бывают талантливые дети. Кроме того, он считает семью Софии Феськовой самой обыкновенной, так как мама девочки — дизайнер, папа — сотрудник строительной компании.

Крутой настроен решительно

Он не исключает возможности обращения в правоохранительные органы из-за травли.

"Есть вопросы? Обращайтесь в органы! По крайней мере, моя команда сейчас обратится в органы. Если продолжится травля. Чтобы понять, кем организована, вывести это на чистую воду. Кто из родителей переусердствовал", — заявил композитор.

Игорь Крутой намекнул, что знает того, кто затеял данный скандал, но попросил не вынуждать его называть имена.

При этом композитор всячески подчеркивал, что не имеет никакого отношения к детскому "Евровидению".

Состав жюри, по словам Крутого, формировался в последний момент, чтобы исключить возможность влияния на судей.

Оценивали конкурсантов педагоги Академии Игоря Крутого и звёзды российской эстрады: Алексей Воробьев, Юлия Савичева, Лена Катина.